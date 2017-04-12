不滿遭拍照蒐證違停 車主怒抓脖子判拘30日

新竹彭姓男子不滿周姓男子以手機拍照蒐證其違停行為，竟下車出手推周男，壓住其頸部，周疼痛呼救，彭仍不放手，並不斷言語辱罵，周不堪受辱提告。

法官認為，彭不滿告訴人拍照搜證違規停車，並懷疑他對車內財物有不法企圖，卻不思循正途解決疑心，出手將告訴人推往路旁並壓制頸部，妨害他的正當行使權利，審酌彭始終坦承犯行，取得被害人原諒，依強制罪判拘30日，緩刑2年。

(中時)