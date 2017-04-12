親熱白百何疑起生理反應 大肌鮮肉曝光！

男模張愛朋遭肉搜，指他恐怕就是白百何遊泰身旁的男子。（圖／取材自全明星探、張愛朋微博）

33歲女星白百何今被「大陸第一狗仔」之稱的卓偉爆料，白百何被拍到泰國密會小鮮肉，兩人在泳池邊互相潑水、貼臉調情，互動相當親密，宛如熱戀情侶，男方甚至還疑似起生理反應，引發外界一片譁然。而與白百何親熱的男主角身分也被搜出，他的照片也跟著曝光。

白百何被直擊與小鮮肉在泰國散步、享受美食、在泳池邊戲水，兩人親密咬耳朵、男生甚至還有生理反應，而這位小鮮肉身分引發熱議，網友則肉搜出小鮮肉，指男模張愛朋就是白百何身旁的男子，不過《新浪娛樂》致電張愛朋求證，對方則掛斷電話，張愛朋經紀公司則沒做回應。

白百何與大陸男星陳羽凡結婚11年，她2006年拍攝第一部電視劇《與青春有關的日子》打開知名度，同時也與同劇的陳羽凡擦出愛火，兩人在同年結婚，並育有9歲兒子，白百何步入婚姻後，並以電視劇《家的N次方》、電影《失戀33天》讓她事業再攀高峰，她嘗到走紅滋味。儘管白百何不時被爆出離婚消息，不過小倆口感情依舊堅定，如今卻被狗仔爆出偷吃小鮮肉，婚姻狀況再度亮紅燈。

(中時電子報)