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郝龍斌：張景森失言不斷 得權後目空一切

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/整理報導
張景森
前台北市長郝龍斌痛批張景森(見圖/本報系資料照片 陳信翰攝)，失言不斷，可是他始終毫不在乎，「這也讓民眾看到什麼叫做得到權力後的目空一切」

行政院政務委員張景森在臉書上抨擊新北市長朱立倫「從不參加行政院的會議，是用念力推動建設」，引發軒然大波。對此，除了朱立倫回應表示，「所有建設不該只是為了個人或政黨，新北市是靠團隊努力，由下而上推動所有建設」之外，前台北市長郝龍斌也跳出來痛批張景森，「上任前、上任後都失言不斷，可是他始終毫不在乎，這也讓民眾看到什麼叫做得到權力後的『目空一切』。」

郝龍斌臉書
前台北市長郝龍斌在臉書上PO文痛批張景森。(圖/截自郝龍斌臉書)
張景森諷念力 朱立倫：新北市靠團隊努力推動建設

郝龍斌在臉書上PO文強調，「政務委員的工作是跨部會協調、橫向聯繫，以及特定議題、任務的推動，和各部會首長同級；這是一個『落實政務』的重要角色，而非『打嘴炮』的重要角色。」認為張景森的酸言，只是逞了口舌之快，但也凸顯他不在乎新北市民的輕率心態。

郝龍斌臉書PO文如下：

張景森諷刺朱立倫市長是用「念力」推動建設，酸言酸語無法掩蓋前瞻計畫的不合理性。

政務委員的工作是跨部會協調、橫向聯繫，以及特定議題、任務的推動，和各部會首長同級；這是一個『落實政務』的重要角色，而非『打嘴炮』的重要角色。

張景森上任前、上任後都失言不斷，可是他始終毫不在乎，這也讓民眾看到什麼叫做得到權力後的『目空一切』。

前瞻計畫有沒有大小眼？是不是綁樁？數字會說話！

新北市人口： 397.2 萬 ，前瞻計畫中僅分配到203億。

高雄市人口： 277.9 萬 ，新北市的70%，前瞻計畫卻分配到1462.5億，是新北的七倍以上。

甚至台南市人口：188.5萬，不到新北市的一半，前瞻計畫也分配到850億，是新北市的四倍。

這樣藍綠有別的施政，傷害的不是朱立倫市長，而是新北市民。

而張景森的酸言，逞了口舌之快，但也凸顯他不在乎新北市民的輕率心態。

新北市立委席次總共有12席，民進黨加上時代力量有10席，如果這樣絕對的優勢下，還沒有民代為新北市爭取預算與建設，新北市民會把帳算在民進黨政府和民進黨籍的立委。

(中時電子報)

文章來源：郝龍斌臉書

關鍵字：郝龍斌張景森朱立倫
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