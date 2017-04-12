郝龍斌：張景森失言不斷 得權後目空一切
行政院政務委員張景森在臉書上抨擊新北市長朱立倫「從不參加行政院的會議，是用念力推動建設」，引發軒然大波。對此，除了朱立倫回應表示，「所有建設不該只是為了個人或政黨，新北市是靠團隊努力，由下而上推動所有建設」之外，前台北市長郝龍斌也跳出來痛批張景森，「上任前、上任後都失言不斷，可是他始終毫不在乎，這也讓民眾看到什麼叫做得到權力後的『目空一切』。」
郝龍斌在臉書上PO文強調，「政務委員的工作是跨部會協調、橫向聯繫，以及特定議題、任務的推動，和各部會首長同級；這是一個『落實政務』的重要角色，而非『打嘴炮』的重要角色。」認為張景森的酸言，只是逞了口舌之快，但也凸顯他不在乎新北市民的輕率心態。
郝龍斌臉書PO文如下：
張景森諷刺朱立倫市長是用「念力」推動建設，酸言酸語無法掩蓋前瞻計畫的不合理性。
政務委員的工作是跨部會協調、橫向聯繫，以及特定議題、任務的推動，和各部會首長同級；這是一個『落實政務』的重要角色，而非『打嘴炮』的重要角色。
張景森上任前、上任後都失言不斷，可是他始終毫不在乎，這也讓民眾看到什麼叫做得到權力後的『目空一切』。
前瞻計畫有沒有大小眼？是不是綁樁？數字會說話！
新北市人口： 397.2 萬 ，前瞻計畫中僅分配到203億。
高雄市人口： 277.9 萬 ，新北市的70%，前瞻計畫卻分配到1462.5億，是新北的七倍以上。
甚至台南市人口：188.5萬，不到新北市的一半，前瞻計畫也分配到850億，是新北市的四倍。
這樣藍綠有別的施政，傷害的不是朱立倫市長，而是新北市民。
而張景森的酸言，逞了口舌之快，但也凸顯他不在乎新北市民的輕率心態。
新北市立委席次總共有12席，民進黨加上時代力量有10席，如果這樣絕對的優勢下，還沒有民代為新北市爭取預算與建設，新北市民會把帳算在民進黨政府和民進黨籍的立委。
(中時電子報)
文章來源：郝龍斌臉書
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