安倍月底訪俄 具體化主權爭議島嶼經濟活動
據日本新聞網12日報導，日本首相安倍晉三將於本月27、28日訪問俄羅斯，與普京總統舉行會談。
報導指出，這是正在俄羅斯訪問的日本前眾議院議員鈴木宗男，於當地時間11日夜向記者透露的。當天，鈴木與俄羅斯外交部副部長莫爾古洛夫舉行了會談。
共同社報導，鈴木在會談後的記者會上，透露稱莫爾古洛夫向其表示，安倍晉三將在本月27日和28日訪問莫斯科。
安倍將與俄總統普京舉行會談，磋商把在北方四島的共同經濟活動具體化、原島民等訪問北方四島時乘坐飛機等事宜。這將是安倍繼2013年4月之後再度訪問莫斯科。鈴木就共同經濟活動向莫爾古洛夫提出，「希望能加快運作此事」。
海外網引用日本產經新聞的報導稱，安倍此前曾表示，「雖然解決領土問題並不容易，但我決心懷著年事已高的（北方四島）原島民們的懇切心願，朝著締結和平條約的方向，切實向前邁進。」據悉，雙方將就去年12月首腦會談時商定的啟動北方四島共同經濟活動磋商進行談判。
由於美國軍事打擊敘利亞一事，導致美俄關係惡化，日方擔心安倍晉三的訪俄日程恐受影響。不過莫爾古洛夫強調俄日首腦會談會按原計劃進行。
據悉，鈴木向俄羅斯政府解釋了日本政府在美軍襲擊敘利亞問題上的立場。
共同社報導，據鈴木介紹，莫爾古洛夫還就朝鮮局勢表示，鑑於本月15日是已故朝鮮最高領導人金日成誕辰105週年，美國特朗普政府派遣核動力航母前往朝鮮半島近海於以施壓，如果發生突發事態，會對周邊的日本、中國、韓國、俄羅斯造成影響，俄方正在緊張關注。
鈴木曾經擔任過北海道開發廳長官，在推進日本與俄羅斯解決北方四島領土問題上有較多作為。
(旺報)
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