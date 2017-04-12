不是隨便做做!小英：前瞻建設是為執政做一連串準備

民進黨中常會，身兼黨主席的蔡英文總統今聽取「前瞻基礎建設之數位建設」後裁示，也許有些人會認為，為什麼我們一年之內可以推出五加二以及前瞻建設基礎建設這些重大計畫，質疑這是不是隨便做做，我想這絕對不是，這是一個一連串，為了執政所做的準備的重大計畫。

民進黨會中邀請行政院政務委員吳政忠以「前瞻基礎建設之數位建設」為題進行專案報告。4年投入461億元特別預算，搭配既有年度科技預算共733億元，結合 民間投入2,000億元寬頻建設及200億元內容與服務研發經費，推動我國邁向超寬頻網路社會，帶動經濟成長，數位經濟2020年佔GDP比重達25.2%，並促成文創及內容產業成為兆元產業。

發言人吳沛憶會後轉述蔡英文裁示指出，蔡英文說，這個計畫的成敗，是要讓大家知道，10年之後的生活是一個怎樣的情況，也就是這些基礎建設和生活有關，這是一個很重要的過程。如果覺得這些計畫和生活一點關係也沒有，就不會覺得這是一件很重要的事情。

蔡英文說，或許現在無法體會，但如何能感受和10年後的生活息息相關，是一件非常重要的事情。也希望在後續執行的過程中，能夠強化這個面向。而也必須透過教育，讓各個世代不同的人，都能夠熟悉前瞻基礎建設計畫的內涵，並真正內化到生活當中，以此作為基礎，進一步深化創新。

蔡英文表示，如何透過中央地方協調整合，讓整體的國家資源做最有效的運用，達到最好的效果，她覺得是一件很重要的事情。總而言之，後續的執行比前階段的規劃更重要，今天能把計畫提出來，已經很不簡單了，但是在後續的執行才是真正考驗的開始。如果可以把相關計畫做好，台灣整體的進步是可以期待的，不論是在產業或生活的品質等等，下一個世代都會有很好的願景。

(中時)