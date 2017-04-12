搭車的好朋友「55688 APP」路招綁定付款，簡單步驟123

隨著新興多元支付方式的崛起，搭小黃付車資變得更快速又方便，台灣大車隊全面開放路招（路邊攔車）也能直接使用APP綁定信用卡付款，讓你輕鬆下車免煩惱！台灣大車隊除了車上有裝設刷卡機，可接受信用卡交易之外，事先綁定信用卡片以APP叫車，到達目的地後即能APP線上刷卡，不用再掏錢包找信用卡或零錢。只要乘客想用信用卡、悠遊卡、感應式金融卡、甚至是其他行動支付如：

街口/歐付寶/橘子支/支付寶…等任何一種付款方式，選擇台灣大車隊，讓你簡單付款便利又安全。

路招APP付款只需要簡單步驟123就能完成：

步驟一

下車時，告知司機要使用APP付款，按下螢幕上的「55688 APP」，司機就會在車機系統按下該趟車資。

步驟一。(台灣大車隊提供)

步驟二

螢幕上顯示該趟程車金額後，打開手機上的「55688 APP」，點選左上方選單，選擇信用卡，點選掃描付款

步驟二。(台灣大車隊提供)

*打開55688 APP ，點選掃描付款

打開55688 APP，點選掃描付款。(台灣大車隊提供)

步驟三

最後掃描螢幕上的QR CODE，這樣就完成付款囉，付款成功APP會跳出付款成功的畫面。

步驟三。(台灣大車隊提供)

路招綁定APP，輕鬆付款123，下回搭車記得試試看！

不管搭車或是在生活中，有了台灣大車隊55688 APP，『三大安心功能』讓搭車變得更安全，『多元的支付功能』帶來了更多的便利，台灣大車隊隨著市場不同需求，要為乘客及消費者帶來更多的選擇，舒適、安全、貼心，台灣大車隊！

(中時電子報)