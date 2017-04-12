體育班只運動不念書 體育署要整頓了
台灣中、小學「體育班」只運動不念書的問題日趨惡化，一般學生體育課以外的體育活動反而不足，顯示「過與不及」的兩極化，體育署也感到嚴重性，將在1個月內提出解決方案，導正體育教學正常化，還給學生健康的身心成長環境。
昨天立法院教育及文化委員會議，立委許智傑點名與會的經濟部、教育部等官員平時從事何種運動，答案是登山、打太極、健走等不一而足，許委員強調，包括林書豪、美式足球的布雷迪等都不是科班出身，而台灣的體育都以名次、升學為主的功利主義。
他拿出調查過的課表指出，某國中體育班專業課程過重，幾乎每天下午都在練球；麥寮高中體育班、台灣體大也是如此，似乎強調體育成績好就行了，其他課業無所謂，這樣「窄化訓練」培養出來的人，出了運動範圍、走入社會不知道能做什麼？
許智傑表示，台灣有4成的學生認為體育課不夠！教育部也力推高中以下及專科前3年學生除了體育課外，參與體育活動的時間每周應達150分鐘以上，全面培養學生運動知能、規律運動，提升體適能。
體育班學生「運動過度」、一般學生「運動不足」，這種兩極化的現象讓立委感到憂心忡忡，立委蔣乃辛指出，台灣學生規律運動從國小至高中的比例是1/3、1/4、/1/5，依序遞減；立委鍾孔炤表示，較早從事單項運動比多樣運動的人提早受傷的機率是70％至90％。
針對體育班學生逐年成長後，去年高中體育班學生已有5200人，而體育班教學卻走向偏鋒，強調專業課程而忽略學科，學生只會運動而不會念書。體育署長林德福表示，1個月內就會提出解決辦法，一定要讓學科與專業課程並重。
(中時)
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