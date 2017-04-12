美小飛機迫降險撞車 兩人輕傷

美國警方說，一架小飛機今天緊急迫降於一條州際公路，撞到逆向車道護欄後，機鼻朝下直墜入地。一輛車緊急閃避，車上沒人受傷，機上則有兩人僅受輕傷，逃過一劫。

美聯社與緬因州電視台WGME報導，這架飛機是由緬因州包德恩罕（Bowdoin）居民蓋里（John Gayley）駕駛，早上10時15分左右迫降於包德恩罕295號州際公路南向車道，撞到路肩護欄。

警方表示，蓋里臉部受輕傷，來自包德恩罕的乘客華森（Rodney Voisene）手臂有小傷，兩人都已送醫。

這架1947年出產的賽斯納（Cessna）飛機迫降時沒有撞到任何車輛。警方表示，飛機朝著與行車方向反向的車道降落時，一輛車子緊急轉向以閃避飛機。（譯者：中央社張曉雯）1060412

(中央社)