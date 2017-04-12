蔡總統：會盡力讓李明哲早日平安回國
針對李明哲在中國大陸失聯事件，總統蔡英文今天表示，政府偕同家屬全力營救李明哲，政府責任是維護國家尊嚴和維護國人人身安全和權益維護，政府會盡力讓李明哲早日平安回國。
長期關注中國大陸維權議題的李明哲是民主進步黨前黨工、台北文山社區大學員工。他在3月19日自澳門入境廣東省珠海市後，不久便無音訊，至今已25天。
民進黨今天下午舉行中常會，民進黨發言人吳沛憶會後轉述兼任黨主席的蔡總統對此事的發言。這是蔡總統首次親自對李明哲事件發表看法。
蔡總統說，李明哲案發生後，政府偕同家屬全力營救李明哲，相信政府責任是維護國家尊嚴，以及維護國人人身安全和權益維護，政府會盡力讓李明哲早日平安回國。
與會的行政院副院長林錫耀說，3月19日事件發生第一時間，府院都表達高度關切，海基會和陸委會依照兩岸司法互助及共同打擊犯罪協議，多次向中方尋求案情了解，但很遺憾沒獲得回應。
林錫耀說，維護人身安全向來是政府處理救援最高指導原則，政府絕對不能讓國人人身安全在處理過程中受到影響，人道探視是基本人權，對於中國政府這段時間以來的漠視，陸委會表達嚴正抗議。1060412
(中央社)
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