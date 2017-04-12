遭指兼職領科技部補助 藍委陳宜民澄清

立院國民黨團副書記長陳宜民今天針對有媒體指他兼職領科技部補助表示，他並未領取計畫主持費，沒有兼職問題，且任立委後，未申請新計畫，也未簽署新合約，一切照科技部要求處理。

媒體報導，陳宜民、民進黨立委吳焜裕以及時代力量黨團總召徐永明任立委監督政府預算，卻兼主持科技部補助的研究計畫，月領新台幣1萬元主持費，有違反利益衝突迴避的嫌疑。

對此，陳宜民今天發布聲明澄清指出，他並未兼職更無利益衝突。該研究計畫主題為「肝癌抑癌基因GNMT功能之定性與調控機轉之研究」，是他與高醫共同研究的3年期延續型的研究計畫最後一期，主要在研究肝癌治療新療法部分。

陳宜民指出，該案為私校整合型計畫，是他在103年擔任高醫副校長時候，帶領高醫醫療團隊共同向科技部爭取申請並簽約，是特別為高雄醫學大學與台灣未來醫療發展而爭取的「競爭型計畫」，研究人員還有教授顏嘉宏、劉于鵬教授、辛錫璋。

他說，高醫在去年他擔任立委後，曾行文科技部是否可以申請、有無利益衝突與迴避相關問題？科技部回覆可以繼續將延續型研究計畫的基礎醫療研究工作完成，而在去年6月以後，雖有編列預算，但他並未領取1萬元的計畫主持費，更沒有所謂「兼職」問題。

陳宜民表示，該計畫約400萬元均用於研究內容，而他自從去年擔任立委後，並沒有申請新的計畫，也沒有簽署任何新的合約，一切依照科技部要求處理。1060412

(中央社)