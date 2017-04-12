高鐵接地纜線接連遭竊 檢警逮1嫌

高鐵位於苗栗、台中等中部縣市的路段常傳出接地線被竊的案件，檢警介入偵辦，逮捕邱姓男子，檢方向法院聲請羈押獲准。

彰化地檢署襄閱主任檢察官林漢強說，高鐵從民國105年開始，行經苗栗、台中、彰化以及雲林等縣市的軌道，經常傳出軌道接地纜線被剪斷遭竊取，竊賊從高架軌道的邊坡以及逃生梯進入軌道，再用破壞器材剪取接地纜線。

鐵路警察局台中分局接獲報案深入追查，發現台中市1名邱姓男子涉有重嫌，昨天在台中市將邱姓男子逮捕到案，同時起出作案用的工具以及部分還未變賣的接地纜線。

承辦此案的彰化地檢署檢察官鄭安宇訊問邱姓男子，查出邱男犯案40多起，短時間內數度侵入高鐵軌道竊取接地纜線，認為有反覆實施同一犯罪之虞，且為避免高鐵運行發生危險，認為有聲請羈押之必要，因此向彰化地方法院聲請羈押。

而彰化地方法院今天凌晨作出裁定，裁准邱姓男子羈押聲請。1060412

(中央社)