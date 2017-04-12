邑米社大全國首創狗公廁 排泄物變魚食
嘉義縣邑米社區大學的水耕創意班，12日發表全國首創的「狗公廁」，讓毛小孩在外上廁所，用魚菜共生概念將排泄物作為魚食，分解後還可水耕種花綠美化，此項發明已獲得國家專利認證。
公廁在人類的活動中是一種相當常見的建築物，在公園或者是大型活動中都會設有公廁提供民眾使用。現在人們常會飼養狗來當自己的寵物，但狗如果在公園內要解決生理問題，狗主人卻只能隨意找地方讓狗到處便溺。
為了解決狗在外的生理問題，嘉義縣邑米社區大學水耕創意班，發明了一套以魚菜共生，環境生態循環原理，可以讓狗使用的公廁，而這項發明也成為邑米社區大學的第4項發明專利。
全國首創的「狗公廁」，有別於歐洲狗公廁概念，利用一堆砂子讓狗便溺，容易讓兒童誤以為是公園玩沙池而不小心摸到「狗砂」、狗黃金的困擾。邑米社大的「狗公廁」，以魚菜共生的原理為基底。毛小孩在狗主人引導後，養成習慣在「狗公廁」排放大便，順勢掉落魚池，提供了食物來源給魚吃，特別是環境生態系中超強消化性，除汙力道強大的的鯰魚、土虱……等魚種。
邑米社區大學理事長吳孟昆指出，毛小孩只要經過訓練，都會在固定地點上廁所，這套系統可使用在公園、學校等地，整套費用大約只需數萬元，不僅友善空間、環保，也是名符其實的「狗公廁」。
(中時)
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