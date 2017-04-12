球隊巴士用防彈玻璃！爆炸僅傷1人
德甲足球隊多特蒙德的巴士12日遭到3顆不明爆裂物襲擊，所幸最後只有後衛巴特拉（Marc Bartra）受傷送醫開刀。原來多特隊巴是用防彈玻璃，堅固的車體除車窗外幾乎沒有明顯損傷，不禁令人讚嘆舉世聞名的德國造車工藝。
目前德國警方仍在調查此案，由於炸彈的威力不大，並未在第一時間就與恐怖攻擊畫上連結，被認為是針對球隊而來的成分居多。然而能把損傷降到這麼低，隊巴的高安全防護性也功不可沒。
這起爆炸攻擊發生在當地時間晚間7時15分，多特全隊正全隊搭乘巴士離開下榻飯店前往球場，卻在離球場約10公里處遭襲。
陣中的里約奧運國腳班德（Sven Bender）第一個看到爆炸並通知司機，爆炸發生時有些球員蹲在巴士內，很驚嚇不知還會發生什麼，也聽到巴特拉喊痛。巴特拉被碎片波及，手臂有碎片，右手腕骨折，隨後送往醫院開刀。
多特與法甲摩納哥的歐冠8強首回合賽事被延後1天，多特執行長瓦茲克（Joachim Watzke）表示，球員們要從驚嚇中恢復心情比賽，很不容易，但因雙方賽程都滿檔，隔天再戰是不得已的決定。隊長史梅爾澤則說，全隊都心繫巴特拉，希望他早日康復，也都有明天為他而戰的想法。
據了解，爆炸現場有發現字條，警方還在調查中，尚無法確認攻擊者的動機和背景。德國警方已對兩隊球員啟動保護機制，並在球場周邊布署優勢警力，盡一切力量確保隔日的延賽安全進行。
(中時電子報)
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