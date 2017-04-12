農業體驗輕旅行 中埔火金菇漫漫遊
春雨到來，中埔鄉公所及農會為了發展中埔在地優質產業，結合了農業體驗輕旅行，在日前設計一套五感體驗行程，富有知識性、教育性，讓民眾在親近自然生態體驗中有滿滿的收穫。
位在嘉義縣中埔鄉社口村的嘉義大學社口林場，由於鄰近嘉義市區，成為市民觀賞螢火蟲的新興秘境。每年的4月，林場內都會出現螢火蟲，而螢火蟲本身會發出閃閃的光點就好像是小燈泡一樣美麗。因此，公所跟嘉義大學社口林場進行螢火蟲生態體驗活動。
為了讓參加者了解活動內容，12日中埔鄉長李碧菁及農會總幹事李碧雲先到綠盈牧場體驗人工擠牛乳，獻出她們人生第一次手擠牛乳體驗，在短短的幾分鐘內，兩人對手擠牛乳就上手了，李鄉長在擠完後，馬上大叫，我可以來兼差擠牛乳了！隨後又到了旭嶺農場體驗摘採黑木耳，兩人異口同聲說，雖然都看過、吃過及喝過黑木耳，但就是沒有真正摘採過黑木耳。
鄉長李碧菁表示，嘉義大學社口林場離市區相當近，要賞螢不用跑到山區。這個星期春雨過後，螢火蟲將會大出，前來賞螢的民眾，一定要穿著球鞋避免被蛇咬傷，手電筒也必須使用紅色玻璃紙，以免干擾螢火蟲生態，穿著長袖衣物避免蚊蟲叮咬。
農會總幹事李碧雲表示，農會與公所將於4月15日在吳鳳廟廣場舉辦「農春五感體驗．火金菇漫漫遊暨慶祝農民節表揚大會」，而五感體驗是指鼻聞春天氣息，口嚐在地美食，手觸體驗摘採黑木耳、擠牛乳，眼觀螢火蟲浪漫，耳聽音樂饗宴。
(中時)
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