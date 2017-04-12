旺旺友聯邀請育幼院院生擁抱新藝術科技
從去年底開展就在台北造成一股打卡熱潮的「teamLab: 舞動！藝術展 & 學習！未來の遊園地」，以新奇的數位藝術題材及互動特色，吸引年輕族群及親子家庭到場排隊體驗teamLab的視覺魔法，隨著觀展民眾的分享推薦，展覽觀展人數最終突破20萬，創下今年初台北展覽的好口碑。
「teamLab: 舞動！藝術展 & 學習！未來の遊園地」由來自日本的數位藝術團隊teamLab，將互動科技結合藝術，結合藝術及童趣等17件創作，顛覆觀眾對數位藝術的想像，打破科技和藝術與人的距離，讓觀眾自由參與在作品中，帶給觀眾嶄新的觀展體驗，獲得各界肯定。旺旺友聯產物保險公司特別於兒童節前夕邀請中華育幼觀展協會與榮光育幼院共60位院生到場參觀體驗，希望讓資源較不足的孩童也有機會親近新藝術科技。
當天旺旺友聯產物保險公司志工陪同60位院生進場參觀，院生們穿梭在展區之中，對於展品的互動科技營造出的視覺藝術效果感到驚奇，也在〈彩繪城鎮〉、〈彩繪水族館〉及去年新作〈塗鴉大自然〉等經典展品創作屬於自己的作品，處處充滿驚喜，讓院生們玩得不亦樂乎，度過開心的上午。
旺旺友聯產物保險公司長期以來關注公益，期能透過贊助公益團體觀展，讓孩子們能接觸藝術，豐富心靈層面與生活品質，從中獲得正面能量。中華育幼觀展協會與榮光育幼院也感謝旺旺友聯的邀請，此次觀展將會是院生們難忘的兒童節禮物。
(中時電子報)
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