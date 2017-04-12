WISH接班人 業界直指這一款

轎旅車(MPV)暢銷車款WISH去年停產後，市場一直在找尋接班人選，原本車商屬意Sienta接棒，但在市場拚戰後，業界及網友分析，WISH接班人可能是本田(Honda)HR-V。

在路上趴趴走的小黃(計程車)長得愈來愈像，尤其是豐田(TOYOTA) WISH更是近幾年來運將最愛，平均每10台車就會有6台以上是WISH，都快成為小黃的制服款。不過在WISH去年中停產後，品牌車商及計程車司機們也一直在找尋接班人選。

根據統計，HR-V今年第1季銷量逼近3800台，打敗老大哥日產(Nissan)的X-Trail、Honda CR-V等長年熱銷款，登上國產運動休旅車(SUV)銷售冠軍。

台灣本田內部分析，小型SUV市場擴大，並瓜分到部分中型房車(SMLH)市場，讓HR-V上市半年來，銷售熱度不減。

同業也分析，和泰車原本規劃以Sienta接下WISH的市場，不過Sienta價格定位偏高，7人座自新台幣79.9萬元起跳，加上空間不如WISH，讓部分WISH的死忠客戶變心。

此外，HR-V外型年輕，許多入門車主相當買單，比起同樣屬於跨界小休旅的馬自達(Mazda)CX-3、Nissan Juke，甚至是Toyota CH-R都望塵莫及，幾乎已經可以宣告是今年國產SUV銷售冠軍。

網友認為，HR-V在品牌、妥善率、養護成本、空間、價格、安全配備、外型都不差，原本主要的競爭對手CH-R走精品路線，價格不在同一個區間，也讓HR-V可以獨領風騷。1060412

(中央社)