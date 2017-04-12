苦楝淡紫花香撲鼻 捲起四月千堆雪

仲春是苦楝的季節，騎大漢溪自行車道，來一趟樹林小旅行，鹿角溪濕地的花香正迎接旅人。輕風徐來，盛開的苦楝花，如飄落白雪般灑下，襯托著淡淡清香，捲起四月千堆雪。

四月季節，不經意的可以看到滿樹淡紫色的苦楝花，盛開一樹有如滄桑老人的滿頭華髮。

從山佳的柑園橋自行車引道，往大漢溪自行車道，騎個兩公里，鹿角溪濕地的花香正迎接賞花人。河灘地到處都是苦楝花開，在樹下聞花香、聽鳥鳴、觀察濕地生態，是春天最舒服又浪漫的事。

在新北市，到處轉角可以遇見苦楝，國道3三峽、鶯歌交流道沿線，除了火紅的木棉花，就屬苦楝最搶眼，幾乎是橘紅與淡紫交錯的繽紛世界。

林家花園高大的苦楝樹，其發音也與「苦戀」相近，成許多作家抒情的創作對象。淡水北新莊往三芝的梯田旁，好像是滿頭銀髮的癡心漢，苦守戀人，浪漫的與遊客一起記憶春天。

苦楝為台灣原生植物，原住民稱為「報春樹」，為落葉喬木，又稱金鈴子。它的生存力強、耐旱、耐強風、耐鹽、耐污染，常被作為行道樹。新北市稅捐稽徵處前就是一整排的苦楝。

苦楝樹可提煉防治病蟲害的物質，做成傢俱不易蟲蛀，中國有人家種植苦楝，木材作成家具做為嫁妝，所以苦楝樹又叫做「女兒樹」。淡雅的香氣，令人有詩意般的著迷驚艷。

若說，油桐花的銀白是五月雪，苦楝淡紫色的小花可說是春天飄香的四月雪。走在苦楝樹下，春風吹來，好像捲起細細的白雪。1060412

(中央社)