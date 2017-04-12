擊劍選手出征遭拒 體育署：協會失當

中華民國擊劍協會修改國手遴選辦法，使得台灣選手缺席世界青年錦標賽，旅美17歲小將蔡曉晴有意自費參加不成，對此體育署長林德福今天表示，「協會處理失當」。

林德福今天在立法院教育文化委員會備詢，立法委員蘇巧慧、高潞以用先後針對擊劍協會引發的爭議提出質詢。高潞以用痛批「選手年紀輕輕就看到體育界的醜陋」。

擊劍協會在2月10日公告，體育署來文指出，因選手自費涉及選手獲獎後之獎金、兵役及申請升學相關事宜，不宜開放選手自費參賽，因此不再開放選手自費參加任何國際正式比賽。

體育署長林德福對此回應，擊劍協會更改選拔辦法，體育署已經「不予核備」，擊劍協會是國家對外體育的窗口，所有人都要經過協會報名，這一次沒有報名世青賽，「我們覺得不妥當，世青賽是錦標賽、也是國際認可的賽會」。

林德福表示，擊劍協會不參加保加利亞世青賽的理由是，協會認為「整體實力、參賽效益和經費不足」。

對此，原本有意自費參加的旅美小將蔡曉晴在網路上透過影片抗議，高潞以用在質詢時播放這則短片，並質疑體育署對單項協會的約束機制，指出這次爭議是程序正義的問題。1060412

(中央社)