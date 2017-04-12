德球隊遭炸　查伊斯蘭激進分子是否涉案

德國甲級聯賽多特蒙德足球隊的巴士昨天遭遇3起爆炸。德國媒體今天報導，警方在現場發現一封提及柏林耶誕市集攻擊案的信件後，已對伊斯蘭激進分子是否可能涉案展開調查。

根據「南德日報」（Sueddeutsche Zeitung）、北德廣播公司（NDR）及西德廣播公司（WDR）報導，這封信還提到德國派出旋風式戰機（Tornado）執行偵察任務，以配合國際聯軍打擊伊斯蘭國（IS）。這些媒體都未提及消息來源。

去年12月發生的柏林耶誕市集攻擊案，造成12人喪命，IS宣稱犯案。（譯者：中央社蔡佳伶）1060412

(中央社)