變天驟雨視線不良 國道車禍頻傳
最近幾天氣候變換較大，國道警察第二大隊今天指出，苗栗路段接連發生車禍意外，一輛大客車變換車道不慎發生碰撞，所幸無人傷亡；但另一起自小客車自撞護欄，駕駛拋出車外不治。
國道警察第二大隊造橋分隊長游書昀指出，1輛從板橋開往台南的和欣客運，11日行經國道1號南下143公里銅鑼路段時，疑似駕駛變換車道不慎，突然轉向中間車道，導致2部自小客車閃避不及，發生追撞。
其中1部行駛在內側車道的自小客車，因天雨路滑，整輛車360度迴轉，與客運連續2次碰撞，所幸客運車上包含陳姓駕駛在內，總共只有3人，整起事故無人受傷。
不過，今天凌晨另一起發生在國道3號後龍路段的事故意外，1輛自小客車疑似下雨天影響視線，自撞內側護欄，車輛翻滾好幾圈，駕駛當場被拋出車外，遭後方車輛輾過，送醫不治。
後方追撞的黃姓女駕駛心有餘悸表示，當時天色昏暗又下雨，突然看到前方散落物，根本來不及閃避，直到停下來才發現有人卡在車底下。
警方指出，事故詳細肇事責任仍須進一步釐清，提醒用路人，近來天氣變化異常，常有間歇性大雨發生，雨中行駛國道應保持安全車距，以免發生危險。1060412
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。