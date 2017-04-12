變天驟雨視線不良 國道車禍頻傳

最近幾天氣候變換較大，國道警察第二大隊今天指出，苗栗路段接連發生車禍意外，一輛大客車變換車道不慎發生碰撞，所幸無人傷亡；但另一起自小客車自撞護欄，駕駛拋出車外不治。

國道警察第二大隊造橋分隊長游書昀指出，1輛從板橋開往台南的和欣客運，11日行經國道1號南下143公里銅鑼路段時，疑似駕駛變換車道不慎，突然轉向中間車道，導致2部自小客車閃避不及，發生追撞。

其中1部行駛在內側車道的自小客車，因天雨路滑，整輛車360度迴轉，與客運連續2次碰撞，所幸客運車上包含陳姓駕駛在內，總共只有3人，整起事故無人受傷。

不過，今天凌晨另一起發生在國道3號後龍路段的事故意外，1輛自小客車疑似下雨天影響視線，自撞內側護欄，車輛翻滾好幾圈，駕駛當場被拋出車外，遭後方車輛輾過，送醫不治。

後方追撞的黃姓女駕駛心有餘悸表示，當時天色昏暗又下雨，突然看到前方散落物，根本來不及閃避，直到停下來才發現有人卡在車底下。

警方指出，事故詳細肇事責任仍須進一步釐清，提醒用路人，近來天氣變化異常，常有間歇性大雨發生，雨中行駛國道應保持安全車距，以免發生危險。1060412

(中央社)