卡2女 童仲彥：卡住的心門已海闊天空
議員童仲彥今天質詢時不僅自稱已到家暴防治中心上課，也提及媒體昨問他是否卡在「大邱小邱」2女間時，他回應電梯門卡住，如今才發現是「自己的心門卡住」，他和社工討論後已經豁然開朗和海闊天空。
無黨籍台北市議員童仲彥被週刊爆與邱姓女子同遊峇里島，11日赴議會質詢時遭媒體包圍，由於他等電梯時被問及是否卡在邱主任與邱女之間，童仲彥情急下竟答「卡住的是電梯」。
台北市議會12日舉行第5次定期大會，市長柯文哲率官員出席備詢，童仲彥質詢放上柯文哲跌倒圖並提及「從哪裡跌倒，就從那裡站起來」。
曾涉家暴案件受社會關注的童仲彥表示，最近有到台北市家庭暴力暨性侵害防治中心參加相關課程，柯文哲曾提自己的案子可當通報案例研究，但更重要的是讓加害人接受相關輔導。
他表示，參加課程時發現，加害人參加課程的比例不到1成。
童仲彥還建議，男人去家庭暴力防治中心，不要恐慌和害怕或是覺得被折磨，他還參加親密關係體驗營並和社工對談，「針對親密關係，做很多討論」。
童仲彥忽然提到，媒體昨天問及是否卡在「大邱小邱」2女之間，回應是因電梯門卡住，但和社工討論後，才發現是「自己的心門卡住」，針對「大邱小丘」事件，已經豁然開朗和海闊天空。1060412
(中央社)
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