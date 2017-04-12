博科聖地魔爪延伸 3月27童淪自殺炸彈客
聯合國兒童基金會（UNICEF）今天表示，遭博科聖地（Boko Haram）叛軍綁架作為自殺炸彈客的兒童今年暴增，光是3月就有27名孩童被指使發動攻擊。
路透社報導，UNICEF在報告及聲明中說，奈及利亞、尼日、喀麥隆與查德致力打擊查德湖（Lake Chad）地區的博科聖地，但在今年前3個月，這些國家已有27名兒童被這個武裝伊斯蘭團體利用進行自殺攻擊。
去年同一時期有9名兒童，全年則有30名兒童遭利用從事炸彈攻擊，其中大多數為女童。
博科聖地暴動已進入第8年，仍沒有結束跡象，至今已奪走2萬多條人命。博科聖地2014年在某個週五於奈及利亞東北部奇博克鎮（Chibok）綁架200多名女孩後，其綁架兒童的行徑在全球開始臭名昭彰。
UNICEF表示，博科聖地已綁架數以千計兒童，通常會強暴他們，再逼他們充當自殺炸彈客，於衝突中幫助那些好戰分子或是嫁給戰鬥人員。
UNICEF中西非地區主任波爾瑞爾（Marie-Pierre Poirier）說：「那些孩子是受害者，不是犯罪者」、「強迫或欺騙他們犯下這種駭人行為，應該受到指責。」
根據UNICEF報告，查德1名16歲少女遭博科聖地下藥，被迫參與自殺攻擊1座擁擠市場未遂後，失去了雙腿。
雖然這名女孩活了下來，但她家人一開始還因「對污名的恐懼」將她拒於門外。
幸運逃出博科聖地的兒童，通常交由當局監護，或是遭社會及家庭排斥放逐。（譯者：中央社周莉芳）1060412
(中央社)
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