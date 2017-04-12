箭筍保存更長久 筍農不用再「忍痛」做愛心

去殼後箭竹筍，保存不易，縮短產品銷售的時間。（張祈攝）

花蓮區農業改良場至秀林部落開班授課，學員們學習包裝技巧。（張祈翻攝）

產銷班的箭竹筍包裝。（張祈翻攝）

受到氣溫起伏不定影響，今年的箭竹筍足足晚了一個月才陸續冒出頭，花蓮區農業改良場為扶持原鄉農產業，客製化及走動式的部落行動教室，秀林鄉居民指定要「箭竹筍保存」課程，讓這批一年一產的「野味」能保存更久。

由太魯閣族組成的秀林部落位於秀林鄉中區，部落主要農作物是火龍果、地瓜、山蘇、箭竹筍、桂竹筍等。蔬菜產銷班的張文德班長說，秀林鄉的箭竹筍面積約有50多公頃，面積遍佈富世村到文蘭村，有時產期到時會因產量過剩及箭竹筍快速劣變，血本無歸，影響族人收益。

「箭竹筍長得慢，但壞得快！」花蓮陳姓農民說，箭竹筍採收去殼後，會快速造成品質變質的問題，縮短產品銷售的時間，過去僅以報紙包覆冷藏，延長保鮮期，但至多只能維持三天，僅能告知消費者盡快烹煮，避免錯過美味鑑賞期，遇到盛產來不及賣出的，就是分送給親友「做愛心」。

農改場邀請助理研究員劉啟祥開班授課，介紹氣變包裝、貯存溫度、抗氣化藥劑等保鮮技術，可以有效的延長貯存與販售的時間。課長邱淑媛則利用加工方法進行保鮮，並介紹食品衛生管理法。

秀林鄉長李春風表示，客製化課程能針對不同產季提供技術協助，除了保鮮技術外，產銷班也增購一台真空包裝機，作為學員包裝運用，此外產品包裝設計的改良，也能提高賣相，讓鄉親不用再忍痛做愛心。

(中時)