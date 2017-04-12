賴佩霞：年齡不會自動讓你耳順、不踰矩，只有這件事情可以(圖/康健雜誌提供)

對自己不論斷、對他人無成見、豐足快樂、有智慧地跟隨己心，想得到這4種好處，要先從「寧靜」做起。讓心寧靜，面對、辨別和處理雜念，才能隨心所欲而不踰矩，智慧與年齡一同成長。

這天，賴佩霞的身分是心靈導師，我和其他人閉上眼睛端坐在漆黑裡，聽著蟲鳴鳥叫、排笛與溪水聲，在她的引導下呼吸、吐氣，眼前彷彿出現峽谷山林，直到景象漸漸模糊，我睡著了，醒來連忙繼續靜坐，頭竟疼了起來，極力想回到神遊的森林卻再也找不到路。

另一個練習中，大家兩兩對坐、四目交接但不可交談，我和一位女士對看，起初對方眼神閃躲，我便放膽直視她的雙眼，哪知她忽然盯著我看，驚嚇之餘一面尷尬對望，又不時躲避她的眼神向別處看去，這才發現好幾個人正在哭泣。練習終了，女士抱著我說：「不要逃」，原來讓自己的心寧靜下來面對自己、面對人，是如此困難。

這場對我來說挺不容易的靜心課程卻吸引了不少愛好者，包括來自對岸的人，工作人員則全是不支薪的賴佩霞鐵粉，其中一位從事貿易工作，特地利用下班時間前來支援。

現在的賴佩霞與剛出道時截然不同。過去的她留著及肩捲髮，化著濃厚眼妝卻看來內向、憂鬱，眼前的她蓄著利落平頭、淡掃蛾眉，卻充滿自信。近年來她登上Ted Talks、剛參與植劇場《天黑請閉眼》的演出、發行過雜誌、出書，同時關注心靈議題。

這數十年她到底經歷了什麼？對外說法不難從各種媒體得知，但那內心的質變只有她本人清楚。現在，她也協助人們進行這樣的內心質變，方法正是從寧靜開始，而賴佩霞認為，舉凡聽音樂、靜坐、繪畫，乃至於攀岩都可以使心靈安靜下來。

用寧靜辨別腦中的念頭，停止對人對己的批判

賴佩霞認為，人們對腦海中飛馳的意念往往沒有辨別能力，「頭腦裡的念頭對我們不見的都有益，很多是自責：我怎麼這麼笨？怎麼這個也做不好、那個也做不好？要先覺察那些雜音，才能讓它們停止」。

她進一步說：「你要靜下來覺察，之後才有可能改變，那個改變是慢慢的，能覺察念頭的時候，自己便能長智慧」。

除了讓自己能長智慧、做改變，寧靜也能使一個人客觀看待他人。賴佩霞舉帶耳機聽音樂的例子說，有時人們雖然戴著耳機卻因為沉溺於自己的思緒，什麼也沒聽進去，只是讓音樂在耳邊播放，同樣地，腦海中流轉的意念也使我們無法清楚看到周遭的人。

只有當腦袋裡紛亂的聲音、意念平靜之後，我們才能將專注力轉移到他人身上。「我會開始對對方好奇，想聽對方口中說出來的話，我開始聽他（她），而不是我腦袋裡的聲音，」賴佩霞說。

她指出，一旦靜下來，人們常發現腦中很多負面的看法其實是虛構的，如「那個人怎麼都在講我壞話？」就是一個典型的例子。能夠分辨腦海裡的聲音便會發現很多事情只是自己的想像，因此可以減少對人的批判與成見。【全文未完，完整內容請見《康健》221期】

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(中時電子報)