爭取治水預算 潘孟安希望藍綠大力支持

為爭取治水預算，屏東縣長潘孟安親赴立院。(屏縣府提供)

為爭取治水預算，屏東縣長潘孟安12日北上立法院經濟委員會「前瞻基礎建設特別條例公聽會」報告，指出台灣治水單位多頭馬車，令地方政府無所適從，現中央出面垂直整合治水，推出水環境建設前瞻計畫，將有效改善各縣市城鄉治水問題，希望不分藍綠大力支持通過。

潘孟安指出，屏東地理環境恰是台灣的縮影，三面環海、多雨又多河川，屏東縣海岸線長達150多公里，縣境內有三條中央管河川、12條縣管河川、95條區域河川、還有160多條野溪，屏東縣政府為改善水患，設置15座大型抽水站、15座大型抽水機、189座移動式抽水機、195座閘門，但仍敵不過老天爺的考驗，「讓民眾生活免於淹水恐懼，政府責無旁貸」！

如何與水共存共榮，是屏東縣一直努力的重要課題，屏東縣首創全國地下水庫大潮州人工湖，挹注及涵養地下水層，不僅改善下游地層下陷現象，經過地層過濾的伏流水，可供用民眾用水，避免水資源浪費。

另屏東縣政府與水公司合作，以專案補助方式，提高自來水普及率，都有相當成效。潘孟安說，屏東縣自2年前就開始規劃河川水域休憩空間，正好與水利署「水與綠計畫」不謀而合，因此希望立法院委員從治水、安全供水、國土復育的高度，不分藍綠大力支持通過前瞻計畫，為台灣水環境帶來新氣象。

(中時)