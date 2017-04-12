大陸大學人均科研經費 北京航空航天大學居冠

大陸教育部日前公布2016年各大學科研經費統計彙編情況，北京清華大學以總量50.79億元人民幣(下同)居冠，其次是浙江大學41.233億元和上海交通大學33.480億元，第四名北京大學27.244億元。

不過，人均科研經費名次又是大洗牌，把一些人數較多的大學都篩掉，留下的都是短小精悍的大學，其中北京航空航天大學以人均122.7萬元位列第一名，也是中國大學中唯一一所人均經費超過百萬的大學，緊隨其後的是北京理工大學96.386萬元和中國科學技術大學93.644萬元。北京清華大學以人均92.245萬元位居第四名。

(旺報)