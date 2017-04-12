力行環保政策 花蓮市公廁供可融水衛生紙

響應衛生紙丟馬桶政策，花蓮市境內公廁陸續由廠商更換可溶水衛生紙。（張祈翻攝）

張祈／花蓮報導

為因應台灣如廁文化大變革，花蓮市公所日前陸續推動「衛生紙丟馬桶」，包括所內公廁提供可溶於水衛生紙，境內公廁已陸續由廠商投幣式衛生紙，也增設多處宣導文宣，打破民眾「丟不下去」的心態！

環保署在今年3月公布推動衛生紙丟馬桶政策，並在今年6月全面執行全台公廁將搭配衛生紙丟馬桶LOGO、廁所周遭面紙販賣機改賣衛生紙、垃圾桶改小加蓋、廁所提供衛生紙等措施，花蓮市公所日前也大動作更換設備，力行實踐環保政策。

花蓮市公所內2處公廁率先提供可溶於水衛生紙，其他包括市立圖書館兒童分館、洄瀾人文館、殯葬所等地點的公廁，也都提供可溶於水衛生紙。

市長魏嘉賢說，過去大家習慣把如廁衛生紙丟到垃圾桶，容易產生異味及導致蚊蠅細菌孳生等衛生問題，影響到公廁品質，而先進國家實施「衛生紙丟馬桶」的政策已經多年，有效減少垃圾及異味，更能提高如廁品質。

此外，花蓮市殯葬管理所男女公廁也將在本月11日完成衛生紙販賣機裝設作業，殯葬所長陳柏欣表示，除了張貼衛生紙丟馬桶的LOGO外，今年6月前會將男廁垃圾桶淨空，女廁則換為有加蓋的垃圾桶。

陳柏欣指出，衛生紙與面紙兩者都是原生紙漿製作，衛生紙的結構鬆軟、纖維短，製造過程中沒有添加「溼強劑」，所以遇水即離散，直接丟入馬桶不會導致堵塞，市面上衛生紙因結構強韌，不易分解，自行攜帶的衛生紙則不適用於此。

(中時)