小黃陪就醫免煩惱 運將領有醫院證照

台灣大車隊4月正式推出陪同就醫服務，提供分身乏術陪老人就醫者一個選擇，台灣大車隊說，目前陪同就醫服務限雙北市，73位有資格陪同就醫駕駛都通過馬偕醫院專業訓練並取得證照。

台灣大車隊說，先前就有客戶反映，平時工作忙碌，家中又有需要陪同就醫的老人家，常讓家人分身乏術，無法兼顧就醫品質。

台灣大車隊決定結合專業的醫療陪同及照護，推出陪同就醫服務，將醫療結合「行」的服務，讓有需要看病的老人家或需要陪同看診的家人，能享受更好的呵護與服務。

台灣大車隊也與馬偕紀念醫院合作，合格的陪同就醫駕駛，都經過馬偕醫院專業課程、筆試、實際操作，已有73人通過並領取合格證照，證照限期2年，期滿須重新考照，才能繼續擔任陪同就醫服務的司機。

台灣大車隊陪同就醫視同包車，每趟就醫服務車資加上醫療陪同費用每小時新台幣400元，但每趟滿4小時以上，累積滿10次送1次。

根據台灣大車隊公布陪同就醫的服務內容，包含：看診、領藥、復健、洗腎。

民眾陳小姐覺得台灣大車隊陪同就醫的服務會有很大需求，不過，以洗腎為例，光在醫院時間就至少要4小時，每次就得付出1600元，一般人難負擔。1060412

(中央社)