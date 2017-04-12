恭喜!!!「地表最強孕婦」Ella順利產下勁寶!！

Ella順利產下愛兒勁寶。(資料照片)

陳嘉樺（Ella）與老公賴斯翔結婚4年多，去年10月她開心宣布懷孕喜訊，這半年來她閉關在家養胎，12日傳出順利產下寶貝兒子「勁寶」，華研對此表示：「謝謝大家的關心 ，Ella已順利生產，母子均安，Ella正在休息中，有後續進度會再同步通知大家。」

Ella近期進入卸貨倒數，８日還驚喜Po出熱跳〈渾身是勁〉79秒影片，自誇：「地表最強孕婦又增一枚。」更信心喊話：「渾身是勁的媽已經準備地好好的了！勁寶哥，快來吧。I’m so ready！」此舉把好姊妹Selina嚇壞，當場罵了髒話，打趣說「我心臟快跳出來了，妳這個瘋婆子」。

(中時)