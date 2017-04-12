上海去年貨物進出口占全球3％以上

陸媒報導，在全球貿易形勢持續低迷的背景下，上海口岸貿易近年來占全球和中國的比重穩步上升。據統計，2016年上海口岸貨物進出口達6.88兆元人民幣，占全中國的28.3％、占全球的3％以上。規模已超越香港、新加坡等傳統國際貿易中心城市。

(工商)