重慶擬新建150萬噸糧食倉庫

據陸媒報導，重慶在2016年底已完成了新增110萬噸地方儲備糧增儲計畫，為滿足儲糧空間，將新建150萬噸糧食倉庫。截至目前，重慶已完成50萬噸儲糧空間，各地的老舊倉庫也在進行擴建改建，力爭完成目標。

(工商)