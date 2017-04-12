統一發票路跑盃 23日開跑

「財政部106年統一發票盃路跑活動」首場台中場次將於23日在市府前廣場開跑，現場開放1000個名額，只要捐贈3張3、4月統一發票即可免費報名。

「財政部106年統一發票盃路跑活動」記者會今天在台灣大道市政大樓舉行，台中市副市長張光瑤在市府地方稅務局長陳進雄、運動局長王慶堂的陪同下出席，財政部中區國稅局副局長磊麗薇、第一金證券董事長兼第一金控副總經理廖美祝等人都共襄盛舉。

張光瑤表示，統一發票盃是一場CP值高的路跑活動，捐贈3張發票即可免費報名，3公里的路程也適合民眾呼朋引伴參加，還有獎項豐富的摸彩。

磊麗薇指出，今年是第8年舉辦統一發票盃，去年也達成巡迴中部地區5縣市的目標，透過這場盛事推廣購物消費索取統一發票、使用電子發票，捐發票響應公益，並提升全民運動風氣。

運動局表示，統一發票盃路跑活動，將於23日上午7時從府前廣場起跑，全程約3公里，途經國家歌劇院及夏綠地公園，沿途更安排多組不同音樂類型的啦啦隊表演，，讓民眾跑出健康，還可欣賞台中藝文之美。

財政部中區國稅局表示，目前網路報名11000人全數額滿，活動當日另開放100人現場報名，只要捐贈3張3、4月統一發票即可免費參加，跑完全程者可獲得毛巾、運動飲料、餅乾及環保手提袋等完跑禮，募集發票並將全數捐贈6家台中社福團體。1060412

(中央社)