大巨蛋案審查卡中央 柯文哲：甘我屁事
台北市長柯文哲今赴議會備詢，議員童仲彥質詢時問大巨蛋案，希望柯文哲表現「了不起負責」態度；柯文哲說，若北市審查大巨蛋案有問題「我負責」，現在卡在內政部，「甘我屁事」。
台北市議會下午舉行第5次定期大會，柯文哲率官員出席備詢，曾提及「了不起負責」的童仲彥質詢有關大巨蛋案後續，並問柯文哲是否認為目前內政部審查大巨蛋案出現問題。
柯文哲說，大巨蛋案審到現在已2年多，但都沒通過，「這跟台北市一點關係都沒有」，這表示設計真的有問題，且財團法人台灣建築中心委員最近才改選，因過去還是前總統馬英九政府時代的委員，「審查未通過，這是我的事嗎?」，是大巨蛋設計怪怪的。
柯文哲說，內政部要過，就趕快過；不給過，要看哪裡不行，這樣拖不是辦法。
柯文哲表示，上任後針對都市設計或環境影響評估，全都公開透明，自己的態度是，若台北市審查有問題「我負責」，但現在卡在內政部，這「甘我屁事」，不是自己刁難遠雄，連內政部都不認同遠雄看法。1060412
(中央社)
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