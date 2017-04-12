鐵窗裱褙班開訓 更生人出師了

更生人蕭棟欽去年在金門縣文化局舉辦書法個展，促成金門監獄重新開辦「書畫裱褙班」；裱褙班開訓典禮今天舉行，蕭棟欽表示，用心學就能出師，期許能助收容人習得一技之長。 福建更生保護會第8屆第4次董事會今天在地檢署會會議室舉行，特別的是，董事會召開前先舉辦「書畫裱褙班」開訓典禮，更生保護會董事長、金門高分檢檢察長鄭文貴更邀請法務部保護司司長羅榮乾等人跨海前來，共同主持。 金門監獄書畫裱褙班是從更保會董事楊清國入監帶領的書法班衍生出來。楊清國在民國92年自金城國中校長退休後，加入更保會董事行列，並入監帶領書法班，帶動獄中學習書法風氣，所指導的學員獲獎無數。

其中之一的學員蕭棟欽，已在8年前出獄，今天也出席了開訓典禮。蕭棟欽說，當年在啟蒙恩師楊清國的指導下，累積了不少書法作品；這麼多作品裱褙起來所費不貲，因此他向獄方建議引進裱褙師傅，傳授裱褙技藝。

蕭棟欽說，當時好不容易找到師傅，他十分高興；沒想師傅到臨行前，卻因家人反對打退堂鼓。蕭棟欽不死心，2年後再向獄建言並提報告，這回裱褙班總算開成了。好景不長的是，師傅半年後就過世了。 由於放眼監所，所有收容人中就屬蕭棟欽最熱衷學習裱褙；不久，他升格當了老師，指導其他收容人。

楊清國大約3年前腿傷後暫停入監教授書法，今年重返監獄再教書法。他說，當年獄方培訓了不少裱褙人才，約有十多人出師，但只有蕭棟欽一人出獄後以此為業。

蕭棟欽說，用心最重要，用心自然就能成為專業。他說，獄中學寫書法氣氛熱絡，他很高興看到裱褙班重新開辦，並謙虛地說，如果裱褙班有需要他的地方，他一定義不容辭幫忙。 雖然蕭棟欽原生家庭擁有書畫背景，但他說，未能深入了解書法之美，直到進入金門監獄，才與書法再次結緣。由於對書法的堅持，他持續創作不輟，去年更獲縣府文化局補助在文化局舉辦個展。當時，鄭文貴等人都曾為他站台。

更保會去年度在董監事的支持下編列預算，今年將在金門監獄執行106年度書畫裱褙班技藝訓練。鄭文貴表示，裱褙班可以為書法班增添實用的附加經濟價值，期盼收容人透過用心學習裱褙技術，啟發嶄新的視覺感受和思考方向，收潛移默化的效誨功效，並習得一技之長；出獄後可透過更生保護系統輔導就業，早日自力更生。1060412

(中央社)