圖書館開進銀髮社區 2小時借出百本書

淡水潤福銀髮住宅，居民們每月都能享受一次「家門口的借閱服務」，這是新北市立圖書館淡水分館與銀髮社區合作，每個月行動圖書館都會定期提供預約書宅急便與借閱服務。

行動圖書館滿載著長輩們預約的書籍，陳爺爺早就等在一旁，迫不及待的領取自己預約的書籍；90歲的朱奶奶也立即辦了借閱證，並當場借了2本想看的書。

朱奶奶表示，自己年紀大，出門不方便，加上視力也不如從前，但還是喜歡看書，很高興圖書館能將書帶到社區裡方便她們借閱，希望行動圖書館能定期的到社區服務。

新北市立圖書館表示，淡水「潤福」社區為一處銀髮族的專用住宅，為豐富銀髮族的閱讀生活，淡水分館特別將行動圖書館與銀髮社區結合，提供「預約書宅急便服務」，解決銀髮讀者不方便到圖書館館借閱的問題。

淡水分館主任王佳雯表示，行動圖書館從3月份開始至銀髮社區展開閱讀服務，頗受社區銀髮長者的好評，也可以提高長者的閱讀意願，2個小時的時間，社區長者們便借了近百本書

「潤福」銀髮社區表示，與圖書館的合作是第一次接觸，長輩們都很開心。長輩黃奶奶說，以前都不曾有過這樣的服務，今天圖書館的館員教她用平板電腦借圖書館的電子雜誌，覺得非常方便，以後一定會常常利用。1060412

(中央社)