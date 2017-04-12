圖書館開進銀髮社區 2小時借出百本書
淡水潤福銀髮住宅，居民們每月都能享受一次「家門口的借閱服務」，這是新北市立圖書館淡水分館與銀髮社區合作，每個月行動圖書館都會定期提供預約書宅急便與借閱服務。
行動圖書館滿載著長輩們預約的書籍，陳爺爺早就等在一旁，迫不及待的領取自己預約的書籍；90歲的朱奶奶也立即辦了借閱證，並當場借了2本想看的書。
朱奶奶表示，自己年紀大，出門不方便，加上視力也不如從前，但還是喜歡看書，很高興圖書館能將書帶到社區裡方便她們借閱，希望行動圖書館能定期的到社區服務。
新北市立圖書館表示，淡水「潤福」社區為一處銀髮族的專用住宅，為豐富銀髮族的閱讀生活，淡水分館特別將行動圖書館與銀髮社區結合，提供「預約書宅急便服務」，解決銀髮讀者不方便到圖書館館借閱的問題。
淡水分館主任王佳雯表示，行動圖書館從3月份開始至銀髮社區展開閱讀服務，頗受社區銀髮長者的好評，也可以提高長者的閱讀意願，2個小時的時間，社區長者們便借了近百本書
「潤福」銀髮社區表示，與圖書館的合作是第一次接觸，長輩們都很開心。長輩黃奶奶說，以前都不曾有過這樣的服務，今天圖書館的館員教她用平板電腦借圖書館的電子雜誌，覺得非常方便，以後一定會常常利用。1060412
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。