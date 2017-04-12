讓愛無距離 揪長輩LINE在一起

許多長輩因子女外出打拚成為「獨居老人」，華山基金會與網路科技業者大都會今天相揪長輩，透過店內網路設備及螢幕與遠方親友「相聚」，LINE在一起，讓愛無距離。

聽到可利用網路新科技與遠方親友透過螢幕「相聚」，華山基金會服務的獨居長輩一開始難以置信，但當遠方親友出現時又笑開懷。

獨居的71歲郭姓阿嬤因行動不便，幾乎足不出戶，想起過去人生經歷，常會悲從中來。郭阿嬤今天透過螢幕與一年僅能見1至2次的弟妹面對面，相當開心及興奮。

郭阿嬤告訴弟妹，在人生低潮的時候，曾有動過輕生的念頭，幸好有華山基金會及時介入，提供到宅關懷，現在身心狀況都比以前好，人也變開朗。

高齡90歲的周姓奶奶，平時子女都遠在外地生活，即使心中掛念，也無能為力見面，周奶奶今天透過網路與居住日本的女兒使用LINE聊近況，並看見尚未見過面的曾孫女，十分開心。

大都會網路科技公司副董事長陳德明表示，希望長輩們都能嘗試、進入無限可能的網路世界，拓展生活圈，讓愛零距離。1060412

(中央社)