賴素如條款初審 羈押被告辯護人有閱卷權
立法院今天初審刑事訴訟法草案，新增檢察官聲請羈押，被告辯護人有閱卷權，俗稱「賴素如條款」；若要限制辯護人取得相關卷證，檢察官一定到庭；修法案預計最快下週三讀。
前台北市議員賴素如涉收賄被收押，律師要求閱卷被拒因而聲請釋憲，大法官釋字做出第737號解釋認為，偵查中的被告和律師，無法得知檢方聲押理由的具體內容和有關證據違憲，要求司法院1年內修法，4月28日到期。
立法院司法及法制委員會下午初審通過「刑事訴訟法部分條文修正草案」，會議主席、民進黨立委蔡易餘裁示全案不須經由朝野協商，最快下週可完成三讀。
蔡易餘會後受訪說，新增檢察官聲請羈押，被告辯護人有閱卷權力；同法也規定，辯護人持有這些卷宗不可公開揭露或非正當目的的使用，違者涉及洩密與律師懲戒規定。
他說，檢察官聲請羈押會把所有卷證送至法院，這些卷證原則上必須給辯護人，被告辯護人有獲取這項資訊的權力，「例外」狀況就是危害偵查目的、湮滅、偽造、變造或勾串共犯、證人、危害他人生命身體之虞的卷證，可用「例外」方式處理，包括當庭提示、遮掩部分內容給辯護人當庭閱覽，最嚴格情況就是禁止辯護人獲取。
他表示，修法也規定，如果要限制辯護人拿到相關卷證，規定檢察官一定要到庭，賦予檢察官應到庭義務。
新增「強制辯護」規定，蔡易餘說，未來檢察官聲請羈押必須有律師到場，如果等候4小時律師未到場或被告直接表明不需要律師，即可排除強制辯護。
修法前後的不同？蔡易餘說，差很多，過去只有起訴後才有閱卷權，所以羈押過程中，被告雖有請律師，但因武器不對等，被告與律師都不知道檢察官聲請羈押的依據，修法後，被告在羈押階段至少可以得到相關卷證，落實武器平等，對羈押中被告的辯護權是很大的進步。1060412
(中央社)
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