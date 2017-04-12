農地種電亂象 監委將赴台南嘉義稽查

在農地上種光電設施恐衝擊農地使用。監察委員方萬富、李月德明後兩天將到台南、嘉義等地稽查，了解農地種電的情形。

媒體報導，地方不斷傳出「假農作、真種電」，業者把光電棚違規設在優良農地上，農委會因此要求地方政府稽查，違規就撤銷使用容許；根據統計，農地上核准的太陽能光電設施共有2018件，前4大縣市包括雲林縣、彰化縣、嘉義縣和台南市。

監委方萬富辦公室指出，優良農地違規拿來種電，將難以恢復農用，如果這樣的事情一再發生，恐無法有效遏止，監委將實地勘查，了解相關狀況。

李月德表示，明、後天會到台南、嘉義等地稽查，了解當地狀況，一切要等查完之後再說。

根據現行「申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法」，限制業者只能在設在地層下陷區、鹽害地等不利耕作區架設太陽能光電設施，不能設在優良農地上。

報導指出，實際現況是一座又一座太陽能光電棚和農民搶地，業者不斷向農民遊說租賃20年，太陽能板下隨便種些地瓜葉、菇菌類，規避地方政府查緝。1060412

(中央社)