澎湖玄武岩自然保留區 再提醒民眾勿擅入
澎湖縣望安鄉西吉嶼位於澎湖南方四島，因擁有天然玄武岩海蝕洞，俗稱「藍洞」，其範圍位於「澎湖南海玄武岩自然保留區」內。
因應文化資產保存法於105年7月27日修正公布，其中第103條規定如有改變或破壞自然保留區之自然狀態，處六個月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣五十萬元以上二千萬元以下罰金。第108條規定，凡未經主管機關許可，任意進入自然保留區者，處新臺幣三萬元以上十五萬元以下罰金，處分非常嚴重，特別再以提醒。
邇來天氣逐漸好轉，為免民眾不諳法令而誤觸法網，澎湖縣政府再次呼籲民眾確實遵守法令，未經核可勿進入自然保留區範圍內，而藍洞為天然海蝕洞易發生坍方事端，請民眾勿擅自進入以維安全，各旅行業者或海釣客切莫違規，共同維護澎湖縣自然美麗的景觀資源。
(中時)
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