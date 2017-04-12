台北世大運 募集2017819公里運動里程抽70萬獎

2017台北世大運將在8月19登場，為了鼓勵民眾一起運動，世大運將在4-6月推出「run your way 全民奔向世大運」活動，邀請全台民眾透過指定的運動APP，或上傳截圖到世大運的粉絲專頁，就可以一起累積里程並參加抽獎。

活動集結超馬賽事、運動社群、MIT青創APP等，要挑戰募集2017819公里運動里程，藉此迎接世大運開幕。其中，由中華民國超馬跑者協會主辦的橫越台灣超級馬拉松賽，將號召國內外超馬跑者超過3萬3千公里的里程數。

2017世大運倒數128天，世大運執行長蘇麗瓊出席記者會表示，希望透過2017819的里程集結，讓世界看到臺灣民眾同心共同迎接世大運，這次活動也與許多青創平臺的app合作，讓一般民眾透過app累積里程。

此外，產業界包括家樂福、中華電信將帶領全臺約三萬名員工一起運動，預計將募集200萬公里的里程數，宏碁將結合節能減碳議題鼓勵員工爬樓梯。

另外民眾使用「FaithRun」App，每走5000步，便可募得新臺幣1元，捐給基隆東光國小棒球隊。還有女人迷、森林跑站、好時光運動樂園以及runnii app，都有不同的活動，民眾只要使用指定運動App或上傳運動記錄截圖至世大運官方粉絲團，就有機會獲得運動手環、運動能量包等價值超過70萬元的獎項，詳情可以上2017世大運的網站查詢。

(中時)