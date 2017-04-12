澎湖旅遊旺季 合法旅宿保權益

澎湖縣即將進入旅遊旺季，縣府已安排一連串旅遊活動，像是花火節、媽宮文化城區散步小旅行等，希望來到澎湖的遊客玩的開心；但是除了開心出遊以外，縣府旅遊處也同時注重各位來澎遊客的安全，有鑑於常有民眾誤住非法旅宿的情形，旅遊處特別呼籲出遊民眾事先務必確認住宿場所是否合法，抵達旅宿也須確認業者有無懸掛登記證、專用標識，及編號是否一致，以保障自身生命、財產安全及維護消費權益。

旅遊處表示，截至今年3月止，澎湖縣合法的旅宿總數已達到531家，提供5千間以上客房，各種價位都有，充分滿足旅客需要。合法旅館除設施、設備除符合建築、消防、衛生等相關法令的嚴格規定，及依規定投保公共意外責任險外，縣府也不定期至現場進行聯合檢查，以確保安全無虞。

反觀非法旅宿並未經過建築、消防、衛生等主管機關的檢查，也未依規定投保公共意外責任險，安全堪慮。另外，部分非法旅宿業者採匿名經營，如果出現消費糾紛，旅客往往求償無門。

旅遊處說明，如須找尋是否為合法旅宿，在澎湖縣政府旅遊處及交通部觀光局的臺灣旅宿網都可查詢澎湖縣合法旅宿名單，建議民眾規劃遊程預訂住宿場所前可先上網查詢，而且合法旅宿現場都會懸掛登記證及專用標幟，非常容易分辨，民眾也可撥打06-9274400轉234、236，旅遊處將由專人提供服務。

(中時)