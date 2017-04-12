小資女ATM提款忘取錢 警方鍥而不捨追回

馮姓女子在ATM提領現金5000元後，離去時卻因匆忙忘記將錢取走，事後發現迅速折返原地，但提款機出口的現金已不翼而飛，於是報警處理。台南市警一分局受理追查5天後，終於查出涉嫌侵占遺失物的68歲陳姓男子，並追回失款。

警方表示，警一分局東門所5日接獲馮女報案，指當日在東區林森路華南銀行ATM提領現金5000元，但因離去時過於匆忙忘記將錢取走，事後折返原地，現金已不翼而飛。經銀行協助查證發現，有1名男子在案發現場行跡可疑，並至提款機前順手將其現金取走。馮女向員警抱怨說，對方事後並未向銀行反應或以拾得物交由警方處理，蓄意占為己有，實在令人難以接受。

偵辦員警楊曜銘、胡瑞宏2人受理後，經追查5天，終於查出與銀行提供監視器畫面特徵相符的陳姓嫌犯身分，並通知對方到案說明。

警訊時，陳某起初仍矢口否認侵占，還宣稱拾獲當下因一時找不到派出所，所以才會延遲多日而忘記處理，一直到員警現身並告知事由，才想起有這一回事，立即送交銀行處理協助發還失主。但因警方認定他侵占遺失物意圖十分明顯，訊後仍依法移送台南地檢署偵辦。

(中時)