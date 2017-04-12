新聞深喉嚨》農藥風暴5月更大 還有351項殘留容許量要調！

新聞深喉嚨

日前，衛福部食藥署公告修正「農藥殘留容許量標準」，增修訂22種農藥在蔬果等農產品128項殘留容許量，包括葉菜類，茶葉等，而國人常用的食用水果，例如木瓜、番荔枝、鳳梨、紅毛丹、百香果、芒果、荔枝、龍眼等均放寬農藥「普拔克」殘留容許值，從國內原本比照歐盟的0.01ppm，竟大幅放寬1000倍，到可容許殘留10ppm；另在蓮霧、番石榴和無花果等3項水果，對普拔克的殘留容許值，則從比照歐盟的0.01PPM，亦放寬900倍為9ppm，但在美國、日本、澳洲，這些水果均為不得檢出農藥普拔克。

輿論強烈反彈，食藥署才將其中最具爭議的茶葉「氟派瑞」殘留容許量取消，但其他的農藥殘留容許值還是照樣公告。更可怕的是，原來食藥署在3月13日還悄悄預告了其他351項農產品的殘留農藥容許量，將在60天後，5月正式公告。真的不懂耶！輿論反彈這麼激烈，甚至不分藍綠立委都反對，食藥署為何非要一意孤行，讓國人食不安心？而更幽默的是，食藥署竟然還發新聞稿嗆聲，說「不要什麼都比照歐盟」！像話嗎？

上一波開放時，最具爭議的「全球首見」茶葉「氟派瑞」殘留容許量雖然在被砲轟之後喊卡，但「氟派瑞」仍然可以在30種農產品上使用。儘管包括邱議瑩，葉宜津等民進黨立委一再護航「帶風向」，說這是比較好的新型農藥，但事實上，這項德國拜耳公司開發的新殺菌劑，2015年在歐洲各國也因疑似造成葡萄減產，引發農民強烈抗議。

其中災情最嚴重的瑞士，約900家酒莊受到影響，損失達8000萬瑞士法郎（約25億新台幣），其餘各國農民也紛紛提出受害證據，最後農藥巨頭答應賠償葡萄農，才暫時落幕。如今食藥署證實，農藥商申請氟派瑞最早是2014年開始在國內以芒果做試驗，試驗完成並核准通過後，就「延伸使用」到龍眼、荔枝、蓮霧、楊桃、木瓜、香蕉等十餘種水果，竟然還包括在歐洲引發喧然大波的葡萄。而歐洲的慘痛經驗，真的不能讓食藥署「懸崖勒馬」，收回成命嗎？

美國聯合航空暴力強拖亞裔乘客下機的風波，如今已經逐漸形成全球風暴，亞裔網民嗆聲抵制，脫口秀節目，網路上各式各樣Kuso譴責，甚至白宮新聞秘書史派瑟（Sean Spicer）被問起此事，也說該事件「令人不安」，聯合母公司股票也因此重挫3%，市值跌掉了8億美元。固然，聯航請乘客下機於法有據，但粗暴手段，與疑似針對亞裔，才是這起風暴的真正核心。

而近期，類似牽涉種族，特別是針對亞裔的風波一再發生，法國巴黎的華裔示威，亞裔女子在知名住宿網站訂房結果被拒，屋主還直接嗆聲種族歧視，說「這就是我們選川普的原因」！這世界怎麼了？應該開始擔心，種族主義將重新統治地球了嗎？

針對聯航事件，12日上午還有立委提案要求加入抵制，政府官員應該拒搭！但話說咱們最近真的很積極，除了抵制聯航，外交部常次李澄然12日還在立院證實，台灣為配合聯合國安理會制裁北韓決議，所以不從北韓進口煤礦。美國空襲敘利亞，咱們總統府也是全世界頭幾個力挺美國總統川普，只輸日本首相安倍晉三幾個小時，還要再加上早先勇於表態是對付伊斯蘭國的反恐盟邦。問題是，台灣這麼積極在國際社會中制裁、力挺，「刷存在感」，眼看5月WHA大會，到底是去得成還去不成啦？

姑且不論舉債8000多億來到處蓋軌道，為什麼不算是「債留子孫」，蔡總統的「新玩具」「前瞻計畫」竟然明目張膽搞起差別待遇？

相較於民進黨執政縣市「分錢」動輒百億計，幾乎雨露均霑，國民黨執政的新北市，與柯文哲執政的台北市卻被排除，10日立法院首開「前瞻」公聽會，新北市經發局長施威全未受邀但主動出席，還差點被會議主席邱議瑩給轟出去。柯文哲說的直白，因為自己在行政院會「沒有內應」，而政務委員張景森還在臉書砲轟新北市長朱立倫是用「念力」爭取經費，意指新北市被排除，是自己不來要錢。這些都是公帑，大家都是國民，真的要這樣搞分化嗎？

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(中時電子報)