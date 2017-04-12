司改會場面火爆 瞿海源二度拍桌
司改國是會議第三組今日上演火爆場面！召集人瞿海源不滿法務部參事陳瑞仁提案變更議程優先討論檢察官定位問題，兩度拍桌、一度撥麥克風，怒嗆「你要變更議程，我辭職不幹！」還對著法務部長邱太三說，「你們法務部推薦的人一直在杯葛嘛！」會場一度又火爆又尷尬的畫面，隨著影音上網全曝光。
陳瑞仁會後說，尊重召集人，但強調檢察官定位關係國家的未來，法務部非常願意與各界一起討論、盡快討論，其他議題才能繼續討論，趕快把這不安定因素確定下來；至於瞿海源有無拍桌，陳笑笑地要記者自己看影片。
瞿海源、陳瑞仁分別為第三分組正副召集人，瞿會議一開始表示，如果今天上午11時還不能討論完檢察官、法官評鑑案就要辭去主席，「這表示我無能主持會議！」
陳瑞仁隨後提出臨時動議，表示外界質疑有人故意拖延檢察官定位的議題，但法務部很早即表態3月22日一定要討論，但迄今都還沒討論，如果今日會議仍未討論到，第三分組的緊張關係會一直存在，提議先行討論檢察官定位問題。
瞿海源聞言激動地說，「已經拜託你不要再提動議了，我們會議無法進行下去，你這樣做我沒辦法做主席，我剛已經事先跟你拜託不要再提動議跟變更議程，你要變更議程我辭職不幹！」還往桌上一拍表示憤怒。
陳瑞仁緩頰說，「只是要化解我們的緊張關係」，瞿海源立即反嗆「你不是在化解，是在製造問題！」
陳瑞仁尋求在場委員覆議，瞿海源二度拍桌，怒嗆「反正辭職不幹！」隨後起身對著陳瑞仁說，「你們這個會到底要不要開下去？你口口聲聲說外面怎麼說，不怕錄影啊！ 我希望你撤動議啦！」
瞿海源還氣得撥動麥克風，轉對一旁的邱太三說，「你們法務部推薦的人一直在杯葛嘛！」陳瑞仁隨後說，「既然召集人這麼堅持，我就撤回！」瞿海源仍持續抱怨小組會議非常不順，「這個小組從組成就有問題！」稍後片刻才平復心情繼續主持會議。
(中時)
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