小世界妙妙妙 幫你造像置身紐約小人國

在這個政治紛紛擾擾的年代，紐約1個最新景點提供忘卻現實的「國際級」好去處：來到斥資4000萬美元打造、集50國於1地的「小人國」，你還可以印個3D人像，親身寫篇21世紀的格列佛遊記！

法新社與英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，距離紐約時報廣場（Times Square）不遠的這個「格列佛之門」（Gulliver's Gate）活脫就是個小人國，經世界各地數百名藝術家4年巧手製作，現已開始預展，希望往後每年可吸引100萬遊客。

還有哪裡，可以一次飽覽麥加（Mecca）、泰姬瑪哈陵（Taj Mahal）、巴拿馬運河（Panama Canal）和披頭四（Beatles）行經的「艾比路」（Abbey Road）？更別提同時「造訪」中國大陸的紫禁城、巴西救世基督像（Christ the Redeemer）和耶路撒冷舊城區了。

這裡有個互動機場，飛機起降可以看個飽；鐵道上，近在眼前的是迷你版的「火車快飛」；約1萬車輛穿梭路面；草綠色的威尼斯大運河（Grand Canal）上有艘貢多拉鳳尾船，一葉扁舟蜿蜒前進。

迷你版的曼哈頓竟也出奇地鉅細靡遺：知名地標、意外現場的救護人員、公寓窗戶後尋常家庭在客廳放鬆、路易威登（Louis Vuitton）的店面應有盡有。

到了「倫敦」，遊客還可以來到戶外音樂會，聆聽愛黛兒（Adele）、龐克樂團「衝擊合唱團」（The Clash）或披頭四的歌聲。電視大螢幕閃爍不停，公園路上，則可看到觀眾享受著音樂，高興地又叫又跳。

64歲的美國律師杜其（Nathaniel Deutsch）參觀後表示：「超棒的！真的太精采了，我都起雞皮疙瘩了，太驚人了。」

遊客買票入場後，還可以多付44美元製作3D人像，讓自己加入其他約10萬個「小人」，置身這個小小世界。（譯者：中央社鄭詩韻）1060412

(中央社)