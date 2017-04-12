小丑醫生護理之家演出 療癒爺奶的心

門諾醫院壽豐護理之家今天下午充滿歡樂，彷彿被催眠般，就連平常較少有互動的長輩們，都因小丑醫生而開心的手舞足蹈，熱鬧的歡樂氣氛感染著現場的每一個人。

4月初才結束在泰國的世界小丑大會，與全世界上百位小丑醫生相互交流的楊小姐，今天來到花蓮，與門諾醫院壽豐護理之家的長輩同歡。

「搭了4個小時的火車，終於從高雄來到花蓮；看到長輩們的笑容後，即使路途再遠，都甘之如飴。」小丑醫生楊小姐說，這是第一次自己單獨演出，原本擔心表演得不夠好，沒想到獲得長輩們燦爛笑容的回應，這不僅是最棒的鼓勵，也是從事小丑醫生多年來最珍貴的禮物。

楊小姐說，「紅鼻子醫生」又稱小丑醫生，源自法國已有25年的歷史，是一群受過表演藝術及醫療理論訓練的人，透過默劇、歌唱、舞蹈或魔術等表演，為病患或家屬帶來即興演出，不論是老人還是小孩，只要透過簡單的道具及最真誠的擁抱或微笑，就能讓他們找回對生命的盼望或是童年的回憶，藉此忘掉病痛，讓病房不再冰冷而是洋溢歡笑。

引介小丑醫生到護理之家演出的巫媽媽說，罹患罕見疾病的女兒巫以欣，去年將自己榮獲總統教育獎的獎金捐助門諾醫院汰換老舊病床，讓愛得以延續。當時得知護理之家也有許多長輩需要大家的關心，於是在愛心人士幫助下促成這趟公益之旅。1060412

(中央社)