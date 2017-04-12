港股小漲 地緣政治疑慮不散

香港股市今天收盤小漲，翻轉早盤的頹勢。美國上週飛彈攻擊敘利亞，加上朝鮮半島緊張情勢急遽升高後，投資人保持謹慎。

恆生指數漲225.04點或0.93%，收24313.5點；國企股指數漲42.33點或0.42%，收10208.31點。1060412

(中央社)