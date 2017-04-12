遷村普查住戶勿漠視 確保自身權益
大林蒲遷村普查已經啟動，高市府民政局今天表示，普查以更簡化的內容進行，僅2個問題，且在「土地」方案以「1坪換1坪」方式回應居民期待，籲居民務勿漠視以確保權益。
遷村問卷的兩道題目是「您贊不贊成大林蒲鳳鼻頭地區遷村？」、「政府規劃的3種遷村方案，您選擇哪一種？」
去年底，行政院長林全到大林蒲傾聽民意，承諾遷村與否充分尊重居民意願，如有高度遷村共識將從優並支持市府提出的調查和規劃方案。
市府舉辦說明會後，重新修正問卷內容，並簡化問卷，還在遷村「土地」、「房屋」、「現金」3方案中的「土地」中將「1坪換1坪」列入，以回應住民的期待。民政局請民眾勇於表達意願，如果錯過機會，遷村恐遙遙無期。
遷村普查由里幹事及助理佩帶識別證訪視，也受理約定時間進行，市府預計5月底完成普查作業。1060412
(中央社)
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