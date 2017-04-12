素食展將至 法務局籲消費者注意蓮香齋
「2017台北國際素食展」即將從4月13日至16日舉辦，台北市法務局12日發布消費警訊指出，重大消費爭議案件業者「御蓮蔬食股份有限公司」本次有參展，法務局將加強稽查並提醒消費者注意。市府主任消保官何修蘭強調，13日會主要查察業者展出餐券有無明示銀行「履約保證」，一旦查出沒有標示的業者餐券會當場要求下架並張貼警告。
「2017台北國際素食展」有多家知名素食餐廳參展，法務局將依消保法第17條規定加強餐券查核，若查得業者販售未有履約保證的違規餐券，將依消保法第36條規定命停止販售，並命改正後開罰。何修蘭指出，所有的餐券都要明示銀行「履約保證」，她同時提醒消費者，銀行履約保證是有期限，消費者最好在期限內使用完畢，超出期限餐券本身仍有效，只是萬一業者倒閉，沒有銀行履約保證的餐券可能面臨求告無門的窘境。
法務局指出，日前知名素食餐廳「蓮香齋」因公司經營權易手，改名為「御蓮齋」，因此先前販售之餐券日後使用都要加價及公告餐券使用期限，嚴重傷害消費者權益。且市面上流通之蓮香齋餐券共有8種，但是都沒有餐券票面金額，也無辦理履約保證，部分禮券甚至有限制使用期間，違反「餐飲業等商品（服務）禮券應記載及不得記載事項」之規定，法務局已命發行餐券之公司限期改正，屆期如未改正，將依消保法規定開罰。
(中時)
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