鏤空蛋雕見驚奇 絕版《長恨歌》亮相

廖啟鎮雕蛋30餘年，得意作品「蛋中蛋」系列共有10多件，手中展示為「緣圓相扣」。（王文吉攝）

廖啟鎮利用7層蛋殼，創作「緣圓相扣」，還設計隱藏磁石，讓蛋殼呈同心圓旋轉，令人嘆為觀止。（王文吉攝）

廖啟鎮利用鴕鳥蛋、鵝蛋、鴨蛋、雞蛋、鵪鶉蛋等7種大小蛋殼，創作「緣圓相扣」蛋中蛋作品。（王文吉攝）

蛋雕大師廖啟鎮挑戰用8個鵝蛋細刻白居易的七言古詩《長恨歌》。（王文吉攝）

蛋雕《長恨歌》著重文字的橫豎結構，還要考量書法美學，廖啟鎮刻壞的蛋殼不計其數。（王文吉攝）

廖啟鎮利用多倍數放大鏡創作，每雕一筆須暫時閉氣，讓自己精神專注，他最常在深夜2點到清晨7點，夜深人靜時創作。（王文吉攝）

蛋雕大師廖啟鎮在葫蘆墩文化中心展出350件多件創作。（王文吉攝）

蛋雕大師廖啟鎮在葫蘆墩文化中心展出350件多件創作。（王文吉攝）

最小的蛋雕為鷦鶯蛋，直徑僅1公分，廖啟鎮年輕時可一刀到底完成。（王文吉攝）

廖妻利用水果禮盒改造成保護盒，一一收藏先生的蛋雕作品。（王文吉攝）

水果禮盒收藏的鵝蛋雕作品，薄脆易碎，皆身價不凡。（王文吉攝）

「驚奇工藝之美-廖啟鎮蛋雕個展」上午於葫蘆墩文化中心舉辦開幕式，展出350多件作品，包括耗時1年創作的《長恨歌》、7層「蛋中蛋」及直徑僅1公分的鷦鶯蛋雕刻。蛋雕大師廖啟鎮現場示範鏤空、浮雕等技巧，吸引民眾圍觀，讚嘆廖老師巧手將薄脆蛋殼化為藝術品。

現年59歲的廖啟鎮，年少時曾在木雕廠當學徒，為了改善家中經濟，他轉而從事手繪彩蛋工作。當年太太要他在蛋殼上畫虎，並嘗試在虎眼刻洞，以便製作燈飾，沒想到誤打誤撞的作品商品化，開發「貝殼彩燈蛋雕」，深受消費者喜愛，在各大遊樂區熱銷至今。

廖啟鎮雕蛋30餘年，入選多項國內及美國藝術獎項，得意作品「蛋中蛋」共有10多件，曾獲3位買家各開價30、50、80萬元收藏。他利用鴕鳥蛋、鵝蛋、鴨蛋、雞蛋、鵪鶉蛋等7種大小蛋殼，層層鏤空套疊，還設計隱藏磁石，讓蛋殼呈同心圓旋轉，令人嘆為觀止。

廖啟鎮擅長龍鳳、花鳥、麒麟圖騰，他認為最困難的是詩詞、幾何圖形，尤以40幾歲時挑戰白居易的七言古詩《長恨歌》最耗時費工。他說，每顆鵝蛋必須細刻100多字，不只文字的橫豎結構，還要考量書法美學，刻壞的蛋殼不計其數，以前能在直徑1公分的鷦鶯蛋一刀到底，如今眼力、體力已大不如前。

廖啟鎮說，蛋雕創作前置作業很繁瑣，包括要挑蛋種、抽蛋液、洗蛋殼、定標線、浮雕、鏤空、上色等多道工序；雕刻過程如履薄冰，每雕一筆須暫時閉氣，讓自己精神專注，最常在深夜2點到清晨7點，夜深人靜時創作。

廖啟鎮解釋各類蛋殼特性，他說，鴨蛋最具韌性，土雞蛋質地較硬，為了避免刻壞造成創作中斷，一次得備妥200個蛋殼因應。他還笑說，因為用蛋量大，他將蛋液送給街坊鄰居，後來鄰居受不了每天吃蛋，只好轉賣自助餐。

「蛋殼最怕日曬和地震！」廖啟鎮表示，日曬、強光會造成蛋殼脆裂，以前作品都放在玻璃櫥櫃，不敵921地震全碎，後來太太將水果禮盒改造成保護盒，一一收藏。350件多件禪畫、龍鳳呈祥、八駿馬、國劇臉譜、仕女圖等作品，即日起於於葫蘆墩文化中心展至5月7日，歡迎民眾盡賞蛋殼變身藝術精品的精湛技藝。

(中時)